Der lebendige Alternative-Rock mit Pop-Appeal der Band The Coronas hat sowohl in Europa als längst auch in Übersee gezündet. Die Gruppe hat mittlerweile Ihr fünftes Album "Trust The Wire" veröffentlicht. Nun kommt der Vierer heute, Samstag, ins Freiburger Jazzhaus. Beginn ist wie immer um 20 Uhr. Foto: Leane