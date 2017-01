Freiburg Ermittlungen gegen Flüchtlinge eingestellt

Freiburg - Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Eine Gruppe von Flüchtlingen auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg sollte im vergangenen Oktober zwei 21 und 29 Jahre alte Frauen angegangen und sexuell belästigt haben. Die Freiburger Polizei sprach zunächst von drei mutmaßlichen Tätern, die festgenommen wurden. Die Bundespolizei, die in die Ermittlungen involviert war, nachdem die angeblichen Opfer dort um Hilfe nachgesucht hatten, machte daraus in einer Meldung jedoch eine Gruppe von 17 Angreifern und berief sich dabei auf die Angaben einer der beiden Frauen.