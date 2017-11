Freiburg/Endingen Mord an Joggerin: Catalin C. leugnet sexuelles Motiv

Prostituierte mit Messer niedergestochen

Im Jahr 2002 heiratet er. Aus der Ehe gehen drei Kinder hervor. Die Ehe sei »immer intakt« gewesen. Aber im Jahr 2005 gerät er in eine Krise. Er besucht eine Prostituierte in Rumänien, die er niedersticht. Sie ist schwer verletzt. Laut Catalin C. handelt es sich um einen Unfall. Er habe sich gegen den Zuhälter der Frau verteidigen wollen. Catalin C. fürchtet, ausgeraubt zu werden. Eine Strafe zieht der Fall damals nicht nach sich. Auch seine Frau bleibt bei ihm. Bis heute gelte: Die Familie sei das Wichtigste in seinem Leben. Von Frau und Kindern getrennt leben zu müssen, habe ihn depressiv gemacht.

So schildert es Catalin C. dem Gutachter. Aber ist es auch so gewesen? Aus den Berichten des Sachverständigen klingen auch wiederholte Andeutungen aus dem Umfeld des Rumänen über sexuelle Konflikte zwischen ihm und seiner Frau durch. Dass diese ihn vor anderen Menschen als »Schlappschwanz« und »Versager im Bett« bezeichnet habe, stimme nicht. Seine Ehe und sexuelle Biografie sei »normal« verlaufen.

Laut Gutachter Winckler sei es mühevoll gewesen, mit dem Angeklagten über diese Dinge zu sprechen. »Man muss ihm alles aus der Nase ziehen, es ist, als wolle er sich möglichst klein und unsichtbar machen.« Manches scheint Catalin C. dabei einfach zu ignorieren, zum Beispiel die 3-D-App einer Vagina, die auf seinem Handy neben Informationen über anonyme Sextreffen und einem Beipackzettel für Potenzpillen gefunden wurde. Bis auf die Sache mit den Sextreffs, die ihn neugierig gemacht habe, sei ihm unklar, wie die Sachen auf sein Handy kommen konnten.

»Unsicherheit der vergangenen Jahre hat ein Ende«

Oberstaatsanwalt Thomas Orschitt (»Das Geständnis ist nur rudimentär«) wirft dem Rumänen in seiner Anklage Mord und besonders schwere Vergewaltigung vor: Catalin C. soll sein Opfer, das er laut Anklage nicht gekannt habe, massiv gewürgt, mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen, mit der Hand, der Faust oder einem Gegenstand vergewaltigt und schließlich getötet haben, indem er der Frau den Schädel eingeschlagen hat: Carolin G. stirbt schließlich an einer Kombination aus Ersticken an eingeatmetem Blut und einem offenen Schädel-Hirn-Trauma.

Catalin C. erinnert sich laut seinem Geständnis und seiner Aussage gegenüber dem Gutachter im Oktober lediglich daran, dass er Carolin G. mit der Schnapsflasche geschlagen haben will. Er habe keinerlei Erinnerung an weitere Tathandlungen oder daran, dass er sein Opfer über 70 Meter in ein Waldstück gezerrt hat, um sich dort an ihr zu vergehen.

Nur daran, dass er irgendwann erschrocken und weggelaufen sei, könne er sich wieder erinnern. Als Grund für die Tat nennt der Angeklagte, dass Carolin G. ihn angesprochen oder etwas gefragt habe, was er nicht verstehen konnte. Daraufhin sei er aggressiv geworden. Erklären kann sich der Lkw-Fahrer das alles nicht. Er will nicht einmal wahrgenommen haben, ob sein Opfer eine junge oder eine alte Frau gewesen ist und wie sie ausgesehen hat. Angeblich, weil er in seinem allgemeinen Frust Tränen in den Augen gehabt hat.

Fluchtgedanken hat Catalin C. nach dem Mord an Carolin G. offenbar keine. Zuletzt hat er bei einer befreundeten Familie in Breisach im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gelebt. Meist will er aber in seinem Lkw geschlafen haben. Als er merkt, dass man ihm auf die Spur kommt, sei er eher erleichtert gewesen, »dass die Unsicherheit der vergangenen Jahre ein Ende hat«, meint sein Verteidiger Malek am Mittwoch. Catalin C. sei klar, welch schwere Schuld er auf sich geladen habe. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.