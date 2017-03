Freiburg Ein "Weltbürger wider Willen"

Freiburg (red/rha). Berlin – Paris – New York, das sind die Stationen im Leben von Kurt Weill. Ein "Weltbürger wider Willen" der sein vom Exil geprägtes Leben in musikalischen Reichtum verwandelt. Die Mezzosopranistin Nina Amon und der Pianist Mihai Grigoriu entführen am Freitag, 31. März, ab 20 Uhr im Schlossbergsaal in Freiburg mit diesem kurzweiligen Programm in die Welt eines faszinierenden Komponisten.