Freiburg Doping mit System

Schlimmer noch: Der ganze Rennstall Team Telekom/T-Mobile« war um die Jahrhundertwende offenbar "flächendeckend" verseucht. Zumindest ist das eines der Ergebnisse des vom Mainzer Doping-Forscher Andreas Singler erarbeiteten Gutachtens, welches die Uni Freiburg am Mittwoch nach langem Ringen um juristische Details endlich veröffentlichen konnte.

Bei Singler, der das Gutachten bereits in seiner Zeit als Mitglied der vor einem halben Jahr zerfallenen Doping-Aufklärungskommission in Freiburg verfasst hat, kommt keiner gut weg: Betrug sei quasi »Teil des Gründungsauftrags« des Rennstalls anfangs der 90er-Jahre gewesen, schreibt Singler – nicht erst, als Ullrich nach elf Jahren im Telekom-Team mit viel Getöse rausgeworfen wurde.

Die Doping-Ärzte Andreas Schmid und Lothar Heinrich seien an der Freiburger Uniklinik zudem keine Einzeltäter gewesen, mindestens zwei Ärzte seien Mittäter gewesen, so Singlers Fazit. Als der Doping-Skandal 2007 publik wurde, habe man zudem versucht, die Affäre so klein wie möglich zu halten und die beschuldigten Ärzte ungeschoren davonkommen zu lassen, bilanziert Singler.