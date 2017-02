Freiburg Diventum und die Einsamkeit im Stöckelschuh

In ihrer neuen Produktion taucht Head-Feed-Hands ein in die inneren Erlebniswelten der Tangotänzer, stellt traditionelle Geschlechterzuschreibungen infrage und begibt sich in die Abgründe zwischen Selbstdarstellung und persönlicher Befindlichkeit. Tanz, Theater und zeitgenössischer Zirkus verbinden sich zu einer humorvoll-tiefgründigen Bühnenperformance über Diventum und Einsamkeit im Stöckelschuh, Milongaphobie und die Liebe zum Tanz.

Die Freiburger Kompanie erforscht neue Formen des Bewegungstheaters, indem sie Tanz und Theater mit zirzensischen Elementen zu tiefgründig-skurrilen Bühnenperformances verbindet. Spektakuläre Akrobatik, artistische Präzision, faszinierende Jonglage und tänzerische Dynamik sind die Mittel, mit denen die Akteure die Themen des menschlichen Daseins umkreisen. So entstehen auf der Bühne immer neue Universen voll explosiver Lebensfreude und melancholischer Poesie.

Weitere Vorstellungen sind am 10., 11., 17. und 18. Februar, jeweils um 20 Uhr. Am 10. und 17. Februar ist das Publikum und alle Tangoliebhaber nach der Vorstellung ab 22 Uhr zu einer Milonga auf der Bühne eingeladen.