Freiburg "Die Strenggläubigen"

Freiburg (red/rha). Kein globales Thema treibt die westliche Politik so heftig und viele Bürger so emotional um wie der Aufstieg des politischen Islam und die Bedrohung durch radikal religiöse Attentäter, die in Europa ebenso mörderische Schlagzeilen machen wie in den USA. Der promovierte Orientalist Wilfried Buchta ist seit Jahrzehnten in der ganzen islamischen Welt unterwegs. Er berät verschiedene nationale und internationale Institutionen. Morgen, Dienstag, gibt Buchta, unter anderem Autor des Bestsellers "Die Strenggläuigen", als Gast des Carl-Schurz-Hauses in der Katholischen Akademie in der Freiburger Wintererstraße 1, einen Überblick zur Entwicklung der Extremisierung ganzer Staaten. Beginn des Vortrag ist um 19.30 Uhr.