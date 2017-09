Foto-Wettbewerb Stimmen Sie über das schönste Foto ab

Vom Beginn der Gartenschau an im Mai 2017 bis zu deren Ende Mitte September durfte unsere Foto-Jury den Jahreszeitenwandel in Bad Herrenalb auf besondere Weise miterleben: Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben uns mit einer wahren Bilderflut an ihren schönsten Momenten teilhaben lassen.

In Kooperation mit der Alpirsbacher Klosterbrauerei hat der Schwarzwälder Bote jeden Monat ein Motiv prämiert. Herrliche Farben, kleinste Naturwunder, fröhliche Gesichter, bezaubernde Augenblicke – all das haben Sie für uns mit der Kamera eingefangen.

Dafür nochmals herzlichen Dank – wir hoffen, Sie hatten beim Fotografieren, beim Durchstöbern unserer Online-Galerie und dem Betrachten unserer monatlichen Sonderseiten ebenso viel Freude wie wir.