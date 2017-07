Football Neckar Hammers: Titel rückt immer näher

Auch im zweiten Durchgang waren die Hammers spielbestimmend, wobei die Gäste aus Karlsruhe besser ins Spiel fanden.

Starke Defense rettet Schwenningen den Sieg

Manuel Boschert, Benjamin Breuer mit Touchdowns sowie Kevin Neumann mit den beiden daraus resultierenden Zusatzkicks sorgten für die nächsten 14 Punkte.

Es sollten die letzten Zähler der Hammers in dieser Partie sein. Die Gästespieler verkürzten im zweiten Spielviertel kurzzeitig auf 6:14, ihr Zusatzversuch misslang allerdings.

"In der zweiten Spielhälfte war unsere Offense nicht gut", so Reimar Fauser. "Dafür hielt die Defense den gegnerischen Angriffen stand, was uns am Ende den doch knappen Vorsprung rettete", so der Hammers-Coach weiter.

Nächste Woche geht es zum Spitzenspiel nach Ludwigsburg. Bei einem Sieg wären die Hammers Meister – und somit Oberliga-Aufsteiger.