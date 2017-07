Fohrenbühl Wirte kämpfen gegen Gästerückgang

Auf dem Fohrenbühl ist zu dieser Zeit eigentlich Hochsaison. Aber die Zahl der Gäste liegt deutlich unter der des vergangenen Jahres. Dies liegt nach Ansicht von Jürgen Lauble vom "Landhaus Lauble" vor allem auch an der Umleitung aufgrund der Sanierung der Brücken über den Lauterbach. Bis zu 20 Prozent Einbußen könnte das Jahr bringen, schätzt Lauble – von ähnlichen Zahlen würden auch seine Kollegen berichten.

Aus diesem Grund haben die Fohrenbühler zur Selbsthilfe gegriffen und in Hornberg an der Abzweigung nach Reichenbach ein Plakat aufgehängt, das auf die Erreichbarkeit hinweist. Gleiches hätten sie auch gerne in Schramberg getan. Doch die Stadtverwaltung stellt sich stur. Wie Stadtsprecherin Susanne Gorgs-Mager nochmals bekräftigt, sehe die Verwaltung "da die Zufahrt zum Fohrenbühl für Personenwagen frei ist", keinen Grund – wie jüngst bei der Sperrung wegen der Bauarbeiten an der "Fischtreppe" erfolgt, am städtischen Gebäude Lauterbacher Straße 1 (früher Metzgerei Schmid) – einen Hinweis anzubringen, der auf die Erreichbarkeit der Fohrenbühler hinweist. "Die vorhandene Beschilderung ist korrekt, eindeutig und grundsätzlich verständlich für die Verkehrsteilnehmer", meint das Ordnungsamt. Lauble indes weiß von vielen Anrufern täglich aus Schramberg, Sulgen und Rottweil zu berichten, die bei ihm nachfragen würden, ob er denn überhaupt erreichbar sei. Vor allem Auswärtige, so weiß er, würden an der Kreuzung nach dem Schramberger Tunnel in der Schnelle nur "Umleitung" sehen und dann sicherheitshalber dieser folgen, um nicht irgendwo im Nirwana zu landen.

Immerhin hat die Stadt das Regierungsprädisium nochmals um Überprüfung der Beschilderung gebeten, und so hofft Lauble, dass das Lastwagenverbotszeichen doch noch etwas größer werden könnte.