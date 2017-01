Kreis Rottweil. Der ödp-Kreisverband Rottweil bietet am Mittwoch, 18. Januar, eine Mitfahrgelegenheit nach Tübingen zur Podiumsdiskussion "Verdammt – wir werden alt! Herausforderung des demographischen Wandels" an. Am Podium sitzen Bärbl Michl, Staatssekretärin für Soziales, und als Rentner Ernst Föttinger aus Fluorn-Winzeln. Dritter im Bunde ist Willi Reiners von der Stuttgarter Zeitung. Die Podiumsdiskussion beginnt um 20.15 Uhr in Tübingen in der Belthlestraße 40 und ist eine Veranstaltung der katholischen Hochschulgemeinde der Universität Tübingen. Interessierte an einer Mitfahrgelegenheit dürfen sich an Ernst und Verena Föttinger, Telefon 07402/13 73, oder an Bernd Richter, Telefon 07423/5 52 88, wenden.