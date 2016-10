Fluorn-Winzeln Zeiten ändern sich – das Brot nicht

Auf dem Weg nach Ulm stärkte man sich zunächst auf einem Parkplatz mit einem Sektfrühstück mit Wurst und Brezeln.

In Ulm stand ein Besuch des "Museums der Brotkultur" mit Führung an. Diese Führung durch die gesamte Dauerausstellung gab einen Einblick in die wichtigsten Themen des Museums. In der Abteilung "Aus Korn wird Brot" – passend zum Backhaus-Verein – wurde die Brot­herstellung vom Getreideanbau früher und heute bis zum Backen erklärt. Darüber hinaus wurde viel Wissenswertes über den Verkauf von Brot sowie über die Zünfte der Müller und Bäcker vermittelt.

In der Abteilung "Mensch und das Brot" ging es um die Bedeutung von Brot in der Religion sowie um die Folgen, die durch Brotmangel in der Gesellschaft entstanden und auch heute noch entstehen.