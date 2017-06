Fluorn-Winzeln Zarte Klänge der Mundharmonika

Im voll besetzten Bus ging es bei herrlichem Sonnenschein ins Kinzigtal. Erste Station war das Trachtenmuseum im ehemaligen Kapuzinerkloster Haslach. In den früheren Mönchszellen konnte man die große und interessante Vielfalt Schwarzwälder Trachten besichtigen.

Der nächste Anlaufpunkt war die ehemalige freie Reichsstadt Zell am Harmersbach. Hier konnte der obligatorische Kaffeebesuch mit einem Bummel durch die historische Altstadt verbunden werden. In der Wallfahrtskirche "Maria zu den Ketten" war der Treffpunkt um 17 Uhr nicht nur für die Fluorn-Winzler Sänger, sondern auch für die beiden befreundeten Singkreise aus Oberharmersbach und Klettgau-Erzingen (an der Schweizer Grenze).

Über 150 Sänger lassen Marienlieder erklingen