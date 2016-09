Fluorn-Winzeln Wochenmarkt zieht in die Schulstraße

Grund für die Diskussion war, dass die Verkehrssituation im Marktbereich in der Vergangenheit oft abenteuerliche Formen angenommen hatte. Die Marktbesucher parkten auf dem Gehweg, im gefährlichen Kurvenbereich in der Rathausstraße oder auch in der Zollhausstraße. Überlegungen, den Markt an die Alte Kirche zu verlegen, scheiterten daran, dass es dort einige Betriebe und eine Zahnarztpraxis gibt. Der Lieferverkehr beziehungsweise die Parkmöglichkeiten für die Patienten wären somit eingeschränkt worden. Darüber hinaus findet auf der Straße und in den Seitengassen alle zwei Jahre das Dorffest statt. Ganz und gar nicht als Standort geeignet ist auch der Parkplatz bei der Festhalle, da dieser gerade für ältere Marktbesucher fußläufig zu weit entfernt ist.

Die optimale Lösung des Problems ergab sich dann mit der Verlegung des Standortes Zollhaus/Rathausstraße in die Schulstraße, gerade mal 50 Meter Luftlinie entfernt vom bisherigen Standort. Der Metzgerstand hat nun seinen Platz vor dem Gemeindehaus, der Obst- und Gemüsestand gegenüber auf dem Parkplatz der Schule.

Der Vorteil des neuen Standortes ist, dass die Schulstraße keine offizielle Durchgangstraße ist, sodass sich auch der Verkehr in Grenzen hält. Zudem sind genügend Parkplätze für die Marktbesucher vorhanden. Die anfänglichen Bedenken der Marktbeschicker, wonach der neue Standort von den Kunden nicht angenommen werden könnte, erwiesen sich bereits gestern als unbegründet, strömten doch zahlreiche Kunden aus Fluorn-Winzeln und der näheren Umgebung zum Markt, um sich mit frischem Gemüse, Wurst und Käse einzudecken.