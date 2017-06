Die Vorbereitungen für das Dorffest in Winzeln, das vom 9. bis 11. Juni stattfindet, laufen auf Hochtouren. Die Helfer haben damit begonnen, die Dorffesthütten rund um die Alte Kirche aufzubauen. Am Freitag halten um 19 Uhr die Festwirte Einzug, anschließend sticht Bürgermeister Bernhard Tjaden das Fass an. Ab 20.30 Uhr sorgt die Partyband "Hoppla" für Unterhaltung. Offizieller Festbeginn am Samstag ist um 17 Uhr, wobei aber schon ab 11 Uhr an zwei Hütten ein Mittagstisch angeboten wird. Abends sorgt die Band "Oyster Supply" für Feststimmung. Der Sonntag wird um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst bei der Alten Kirche eingeläutet. Ab 11 Uhr spielt der MV Fluorn zum Frühschoppen auf. Das Nachmittagsprogramm gestalten ab 14 Uhr das Akkordeonorchester Fluorn-Winzeln, die Mädchentanzgruppe des VfL Fluorn und das gemeinsame Jugendorchester Fluorn-Winzeln. Von 16.30 bis 18.30 Uhr gibt es Unterhaltung mit Sängerin Leonie Gapp aus Herrenzimmern. Foto: Trik