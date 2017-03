Fluorn-Winzeln Wildwuchs soll Abenteuern weichen

Damit der Spielplatz wieder zu neuem Leben erwacht, hat der Luftsportverein Schwarzwald, dem das Gelände gehört, jetzt die Initiative ergriffen und zusammen mit dem Sulzer Planungsbüro Pure Planning einen studentischen Wettbewerb ausgelobt. Rund 70 Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen sowie ihr Professor und ein Privatdozent waren nun auf dem Flugplatz zu Gast, wo sie sich gemeinsam mit dem Vereinsvorstand und Edmund Schäfer von "Pure Planning" ein Bild vom Gelände machten.

Entwürfe im Juni fertig

Die angehenden Landschaftsarchitekten sollen im Rahmen eines Wettbewerbs bis Juni Entwürfe präsentieren, wie man den Spielplatz und seine Umgebung wieder attraktiv gestalten könnte.

Der Wettbewerb ist in drei Teilaufgaben gegliedert: Entworfen werden sollen jeweils ein Plan zur Neugestaltung des Spielplatzes, neue Spielgeräte sowie ein Gesamtkonzept, das eine bauliche und gestalterische Umgestaltung des gesamten Flugplatzgeländes ins Auge fasst.

Die ersten beiden Teilaufgaben sollen von Studierenden des vierten Semesters erarbeitet werden, für die dritte sind Studierenden des sechsten Semesters vorgesehen.

Während der Begehung des Areals machten die Verantwortlichen des Vereins nochmals deutlich, worauf es ihnen bei den Entwürfen ankommt. So soll sich das Thema "Fliegen" in der Gestaltung des Spielplatzes und der Spielgeräte widerspiegeln und zu Abenteuern einladen.

"Die Kleinen sollen auf dem Spielplatz schon einmal selbst das Fliegen üben", heißt es in der Auslobung. Gleichzeitig soll Raum für Erholung entstehen. Die Geräte sollen sich in das Waldgelände einfügen, und ihre Konstruktion sollte in Eigenleistung möglich sein, da der Verein hier selbst aktiv werden möchte.

Die Infrastruktur soll ebenfalls verbessert werden: Vorgesehen sind mehr Auto- und Fahrradstellplätze für Gäste von außerhalb sowie eine Restaurierung der Wege und eine bessere Anbindung des Spielplatzes an den Kiosk der "Fliegerklause".

Und auch wenn der Spielplatz selbst im Vordergrund steht, sollen sich die Gruppen, die den dritten Teilbereich bearbeiten, Gedanken machen, wie man das Vereinsgelände insgesamt ansprechender gestalten könnte, um so langfristig als Verein attraktiv zu bleiben.

Rund drei Monate haben die Teilnehmer des Wettbewerbs nun Zeit, ihre Entwürfe fertigzustellen.

Am 28. Juni wird die Jury, die sich aus Vereinsvertretern und einem Vertreter des Planungsbüros Pure Planning zusammensetzt, die besten Ideen prämieren. Den Gewinnern winken Sachpreise in Form von Rundflügen und Geldpreise in unterschiedlicher Höhe.

Für die Studierenden selbst ist das Erarbeiten der Entwürfe eine wichtige Leistung im Rahmen ihres Studiums, auch wenn die Teilnahme am Ideenwettbewerb letztlich freiwillig ist.