Fluorn-Winzeln Wie einst Arbeit erledigt wurde

In Absprache mit Museumsleiter Jürgen Mansperger bekamen die Jahrgänger eine außerplanmäßige Führung durch das dreistöckige voll bestückte Bauernmuseum mit einer Ausstellungsfläche von über 500 Quadratmetern. Für viele kamen so manche Erinnerungen auf. Es gab auch viele historische Ausstellungsstücke, die es in den Bauernhäuser gab. Mansperger erläuterte fachkundig die Funktionen der Geräte. Die Begeisterung der Gäste war groß über die unendlich vielen Gegenstände aus der Landwirtschaft mit Werkzeugen, Gerätschaften, landwirtschaftlichen Maschinen, Hauseinrichtungen, kompletten Handwerker-Werkstätten bis hin zur Weberei. Sogar Mausefallen aus dem 19. Jahrhundert waren zu sehen. Neben dem Bauernmuseum wurde das Göpelhaus besichtigt. Museumsleiter Jürgen Mansperger erklärte die Funktion des eingebauten Göpel mit dessen Transmission mit einer kleinen angeschlossenen Stifterdreschmaschine.

Jahrgangssprecherin Helene Ott zollte Mansperger wegen seines fundierten Fachwissen, das er voller Begeisterung vorgetragen hat, ein großes Lob.

Nach dem Besuch im Bauernmuseum wurden die Jahrgänger von Schulkamerad Hans Schmid und seiner Ehefrau Elsbeth sowie Jahrgängerin Klara Schmid mit Speis und Trank bestens versorgt.