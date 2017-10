Fluorn-Winzeln Von herb bis mild

Fluorn-Winzeln. Bei besten Wetterbedingungen fanden sich zahlreiche Fluorner am Samstagnachmittag zum Mostbesen in der Schlossstraße ein, um bei einem Gläschen Most miteinander anzustoßen. Dabei konnten die Besucher wählen zwischen einem Glas Most, Mostschorle oder auch Süßmost. Das Angebot erstreckt sich von herb bis leicht mild.