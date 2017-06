Fluorn-Winzeln "Vertrauen im Gegenwind"

Fluorn-Winzeln. Marianne Dölker-Gruhler ist Diakonin in Marschalkenzimmern und führte an diesem Abend in die Geschichte von Jesus und dem sinkenden Petrus ein. Umrahmt durch Lieder und Gebete thematisierte sie zusammen mit der Gruppe unter der Prämisse "Vertrauen im Gegenwind" Petrus, der zuerst nicht geglaubt habe, dass es tatsächlich Jesus war, der sich ihm offenbarte.

Doch Jesus rettete den sinkenden Petrus, zog ihn ins Boot und macht sich somit kenntlich, sodass sich der Sturm, in den die Jünger geraten waren, alsbald wieder legte, führte die Referentin in der Gruppe aus.

Dabei wurden die Anwesenden aktiv miteinbezogen. Mit Kärtchen mit lächelnden oder zornigen Gesichtern, Ausrufezeichen (wenn einem etwas wichtig war), Fragezeichen (wenn etwas nicht klar war) oder einfach einem Wow-Kärtchen, das Staunen ausdrückte, konnten sich die Teilnehmer bei der zweiten Lektüre des Textes bemerkbar machen und sich einbringen.