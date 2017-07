Fluorn-Winzeln Verkehrsfragen

Fluorn-Winzeln. Die Schilderung macht die Sache ziemlich gut greifbar: "Ich muss die Kinder nicht mehr beschäftigen", meint eine Anwohnerin in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung, und erklärt, dass sie einfach draußen Stühle aufstelle und die Kinder dort hinsetze. "Es spielen sich dramatische Szenen ab", sagt sie, und genau so überspitzt wie der erste Teil klingt der zweite Teil ernst gemeint. Was ein eher beschauliches Gebiet ist, wird zur Hauptdurchgangsstraße – zumindest aus Sicht der Anwohner, die der Verwaltung eine Liste mit gut 110 Unterschriften von Anwohnern vornehmlich aus dem westlichen Teil von Fluorn übergeben.

Das ist die eine Seite. Auf für diesen Verkehr bei weitem nicht ausgelegte Wohnstraßen und Verbindungswege nehmen derzeit das auf, was sich möglicherweise an den Umleitungsschildern vorbei mogelt. Sicherlich auch Anlieger, für die die Möglichkeit ja offen stehen soll, ansonsten aber viele, die ortskundig sind oder besonderen Forschergeist beweisen. Das dauert bei diesen Ausweichverkehren, so weiß man von anderen Baumaßnahmen, nicht lange, bis sie sich neue Strecken erschlossen haben. Zum Leidwesen der Anlieger. Gezählte 139 Autos in einer Stunde, "die nicht eingerechnet, die hinterm Friedhof herum fahren", berichtet ein weiterer Anlieger. Und: Von zehn Autos hätten sieben ein Freudenstädter Kennzeichen.

Immer mehr Fragen und Feststellungen kommen auf den Tisch. Falsche Beschilderung, Fahrten auf verbotenen Wegen – klar ist, dass neben der Belastung, die den Anwohnern niemand absprechen will, auch ein bisschen Verwirrung herrscht. Denn mitunter gar nicht klar ist den Diskutanten, welche Fahrzeuge wo offiziell fahren dürfen. Die Beschilderung, außer einem verrückten Schild, sei freilich intakt, und das System regle den Verkehr wie vorgeschrieben, meint Hauptamtsleiterin Natascha Kaufmann. Sie als Pendlerin selbst betroffen und berufsmäßig vom Fach beschreibt die Umleitung als richtig und erträglich. So sind aber wohl nicht alle Autofahrer. Und zumal Ortsunkundigen erschließen sich, einmal ein Schritt zu weit gegangen, die Umleitungen nicht mehr, sondern sorgen für ziemliche Konfusion.