Fluorn-Winzeln Vereine legen selbst Hand an Absperrung

Installiert sind auch Poller, die überfahrbar gemacht werden können. Sie sollen verhindern, dass zu Schulzeiten Fahrzeuge auf den Schulhof fahren und ein Parken für Hallennutzer in der schulfreien Zeit ermöglichen. Das Auf und Zu ist allerdings, mit einigem Aufwand verbunden. Derzeit seien die eingebauten Poller übefahrbar, heißt es am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung. Die Nutzung wird über die mobile Absperrung organisiert.