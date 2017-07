Fluorn-Winzeln Verein muss ohne zweiten Vorsitzenden auskommen

Mit Leidenschaft hat Vorsitzender Günter Rössler den Status quo in den Vordergrund gestellt und die Notwendigkeit eines funktionsfähigen Vorstands dargestellt. Freude mache die Vereinsarbeit, wenn alle an einem Strang zögen, betonte er. Der Verein sei im Jahr 1920 gegründet worden und könne in drei Jahren sein 100-jähriges Bestehen feiern. Die Chorgruppe habe immer guten Humor und sei zuversichtlich, dass mit neuen Sängern die Zukunft des Vereins gesichert werde. Deshalb der Appell an die Fluorner Bürger: "Männer unterstützt den ›Frohsinn‹ und kommt zur wöchentlichen Chorprobe."

Verschiedene Vorschläge wurden von den Kandidaten mit entsprechender Begründung abgelehnt. Die Chormitglieder zeigten sich optimistisch, dass Günter Rössler und Dietmar Ruf mit Kassierer und Protokollführer auch ohne Nachfolger des zurückgetretenen zweiten Vorsitzenden den Verein führen können. Mit dem Versprechen der Chormitglieder für individuelle Unterstützung will nun der Vorstand seine Arbeit fortsetzen.

Bei der anschließenden Abstimmung wurde Günter Rössler als Vorsitzender bestätigt. Zweiter Vertreter ist Dietmar Ruf, Kassierer Markus Müller, und Beisitzer sind Arthur Heinzelmann und Walter Scheurenbrand.