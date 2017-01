Fluorn-Winzeln (emo). Gleich drei Autos stießen vergangenen Mittwoch gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung beim Friedhof Winzeln aufeinander. Ein Audifahrer, der aus Richtung Waldmössingen kam, übersah beim Abbiegen in die Längenbrandstraße einen entgegenkommenden VW Touran und einen aus der Längenbrandstraße kommenden Renault. Der Schaden am Audi und am VW ist beträchtlich. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei war vor Ort, um den Unfall aufzunehmen.