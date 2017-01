Fluorn-Winzeln Um den Neujahrskranz würfeln

Geselliges Spiel

Vielerorts wird zum Jahreswechsel das gesellige Würfelspiel Silvester-Paschen praktiziert. Eine richtige Hochburg dieser Sitte ist am 31. Dezember schon seit Jahrzehnten das "Kegelstüble" in Winzeln. Die Teilnehmer – vom Kind bis zum über 80-jährigen Senior – versuchen, möglichst einen Pasch, einen Wurf also, bei dem alle drei Würfel die gleiche Augenzahl anzeigen – zu erzielen. Die höchstmögliche Augenzahl sind dabei drei Einer – dies sind dann 300 Punkte.

Manch einer war sich zu Beginn des Spiels sicher, dass er mit 300 Punkten den leckeren Neujahrskranz, den Rollschinken, den Brat- oder Leberwurstring mit nach Hause nehmen kann. Doch auch andere Mitspieler hatten Glück. Beim Stechen gewannt dann derjenige, der die höchste Augenzahl bei einem einzigen Wurf erspielt.