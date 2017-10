Fluorn-Winzeln Über die vielen Gesichter des Menschen

Irene Schmelzle gestand, dass sie sich schwertue, Menschen in "Typen" einzuteilen, es seien viele verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die einen Menschen ausmachten. Gleichzeitig sei es jedoch ein Bedürfnis, Menschengruppen bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben – was ist typisch Mann, was typisch Frau? Typisch schwäbisch, deutsch oder italienisch? Warum tue man das? Sie nannte zwei Gründe: Zum einen, weil die Einschätzung des anderen von Bedeutung für den Umgang miteinander sei. Zum anderen, weil man gelassener werde, zum Beispiel bei pubertären Verhaltensweisen, von denen man als Eltern Abstand nehmen könne, wenn man das Verhalten erst mal als pubertär identifiziert habe.

Lassen sich Eigenschaften einfach so festlegen? Viele wollten sich nicht festlegen lassen, denn es existierten zwei Seiten in ihnen – man sei gerne allein, aber auch gerne unter Menschen. Schmelzle lieferte diesen Gegensatz auch anhand der Charaktereigenschaften der Intro- und Extraversion. Manche fänden Erholung eher in Gesellschaft, andere ziehen sich zum Auftanken eher zurück.

Einen absoluten Typ gebe es indes nicht, dies seien nur Tendenzen. Andere Charaktereigenschaften seien Flexibilität gegenüber dem Planungsdenken oder Entgegenkommen versus Durchsetzungsstärke. Der durchsetzungsfähige Typ tue seine Meinung stets kund und achte weniger darauf, ob dies sein Gegenüber stört. Beziehungen könnten darunter leiden. Zum Schluss stellte Irene Schmelzle heraus, dass Gott jeden Menschen unabhängig vom Charakter in seiner Einzigartigkeit liebt. Das Frauenfrühstück unter der Leitung von Ulrike Gubler wurde durch die Flötengruppe musikalisch umrahmt.