Fluorn-Winzeln Turnschau mit sportlichen Höhepunkten

Das Jubiläum soll nun gebührend gefeiert werden. Zunächst am Freitag, 7. April, mit einem bunten Abend für Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner des VfL Fluorn, an dem sich die einzelnen Sportgruppen mit einem abwechslungsreichen Programm auf und vor der Bühne in der neuen (noch namenlosen) Halle präsentieren.

Weiter geht es dann am Samstag, 8. April, mit einer großen Turnschau und etlichen sportlichen Leckerbissen. Unter anderem sind Trampolinturner des TV Oberndorf, verschiedene Tanzformationen aus Altoberndorf, Epfendorf und Bochingen sowie eine Wettkampfübung der Turnermädchen aus Bochingen in rhythmischer Sportgymnastik zu sehen. Bodenakrobatik zeigen Nachwuchsturnerinnen des TV Schiltach. Die neue Trendsportart "rope skipping" (professionelles Seilspringen) wird von Jugendlichen des TV Nendingen vorgestellt.

Rhönradturnen wird vorgeführt

Es ist eine Randsportart, die einen wirklich zum Staunen bringen kann: das Rhönradturnen, in der Fluorner Halle präsentiert von acht Mädchen der TG Seitingen-Oberflacht um die mehrfache Welt- und Vizeweltmeisterin Kathrin Schad.

Freuen darf man sich auch auf die lustige Turn-Clownerie der "Young German Acro­flyers", ebenfalls junge Sportler der TG Seitingen-Oberflacht. Und ein weiterer Höhepunkt des Abends wird der Kunstrad-Auftritt des 18-jährigen Max Maute vom RSV Tailfingen mit seiner Kür sein, die ihm 2016 die Vize-Europameisterschaft im Kunstradfahren eingebracht hat.

Im Anschluss ans Programm wird das "Edelweiß-Echo" die Besucher der Turnschau unterhalten und die Gelegenheit bieten, selbst noch etwas sportlich aktiv zu werden und mindestens das Tanzbein zu schwingen. Karten für die Veranstaltung gibt es bei der Landmetzgerei Heinzelmann in Fluorn, der Zentral-Apotheke in Winzeln oder bei den aktiven Sportlern des Jubiläumsvereins.