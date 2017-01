In Fluorn-Winzeln hat sich am Montagabend gegen 18 Uhr ein Unfall mit einem Schneeräumfahrzeug ereignet. Ein Mitarbeiter der Gemeinde räumte mit seinem Winterdienstfahrzeug auf der glatten Kapfstraße (Ortsteil Fluorn) Schnee, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und fiel die steile Böschung hinab direkt auf die Hauptstraße. Der Mitarbeiter zog sich nach Angaben der Polizei dabei jedoch keine Verletzungen zu. An dem nach dem Fahrzeugüberschlag auf dem Dach liegen gebliebenen Räumfahrzeug entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 100 000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Fluorn-Winzeln beseitigte das Öl und Streugut, das sich auf der Fahrbahn verteilt hatte. Foto: SDMG/Maurer