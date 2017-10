Zum Rahmenprogramm beim Oktoberfest des KSV Winzeln gehören immer auch tänzerische Einlagen. In diesem Jahr waren die Turnerinnen des TSV Hochmössingen zu Gast in der Winzler Halle. Die beiden Gruppen des TSV zeigten sehr gekonnt Akrobatik auf der Ringermatte und begeisterten so die sehr erfreuten Zuschauer am Mattenrand. Foto: Trik