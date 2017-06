Fluorn-Winzeln Segelflieger zum Anfassen

Fluorn-Winzeln. Der Luftsportverein Schwarzwald war mit einem Info-Stand beim Dorffest in Winzeln vertreten. Neben erfahrenen und engagierten Piloten, die Fragen zur Fliegerei begeistert beantworteten, war auch ein Segelflugzeug vom Typ Discus CS mit 15 Metern Spannweite zu begutachten. Für viele Besucher war dies das erste Mal, dass sie ein Segelflugzeug so nah sahen, heißt es in der Mitteilung.