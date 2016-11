Fluorn-Winzeln Schwere Aufgaben gut gemeistert

Fluorn-Winzeln. Durch die Zusammenlegung der Schule Winzeln und Fluorn zur Gesamtschule "Heimbach-Schule" in Fluorn ist die Zahl der Schüler und Lehrer gestiegen, und auch die Parkplatzsituation hat sich durch den Neubau der Mehrzweckhalle verändert. Dies nahm die Feuerwehr zum Anlass, den vielen Zuschauern, darunter viele Eltern der Schüler, die Abläufe, die Geräte und die Ausrüstung der Feuerwehr realitätsnah aufzuzeigen und die Einsatzfähigkeit unter Beweis zu stellen. Kommentiert wurde die Übung von Ehrenkommandant Wolfgang Kaufmann.

Angenommen wurde ein Brand in einem Kopierraum. Dadurch wurden die Hausflure verqualmt, giftige Gase traten aus, und der Fluchtweg durch das Treppenhaus war versperrt. Während sich die Kinder aus einem der oberen Klassenzimmer über einen Anbau an der Nordseite "retten" konnten, mussten die Kinder in den Klassenzimmern an der Südseite durch das Schließen der Türen und das Öffnen der Fenster auf sich aufmerksam machen. Das Wichtigste dabei war, dass die Schüler und Lehrer Ruhe bewahrten.

Die Atemschutzträger hatten die knifflige Aufgabe, Lehrer im verrauchten Gebäude zu finden, zu "bergen" und den Mitgliedern der DRK-Ortsgruppe zur Erstversorgung zu übergeben. Nach dem Öffnen des Rauchabzuges auf dem Dach über die Drehleiter und dem Einbau eines Rauchabschlusses konnte das Gebäude rauchfrei gemacht werden. Über eine Rettungsplattform konnten die Schüler aus dem Erdgeschoss "geborgen" werden, während die Schüler aus dem Obergeschoss mittels Anstellleiter, durch eine Rettungsleine gesichert, "gerettet" wurden. Im "Einsatz" waren mehrere Löschfahrzeuge, darunter auch das neue LF 20, die Drehleiter und der Mannschaftstransportwagen.