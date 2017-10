Fluorn-Winzeln Schönes Hobby dient auch der Arterhaltung

Fluorn-Winzeln. Bei den Ausstellungen können sich Jung und Alt über die Haltung von Ziervögeln direkt beim Züchter informieren oder einfach nur die prächtigen Farben der Tiere bestaunen. Dies war auch am Sonntag in der Festhalle in Winzeln der Fall. Dort stellten rund 100 Züchter aus ganz Baden-Württemberg über 1000 Ziervögel von A wie Ara bis Z wie Zebrafinken bei der AZ-Landesschau aus und ließen sie bewerten. Dabei sorgten sie für einen farbenfrohen Sonntag für Liebhaber von Ziervögeln.

Das glänzende Gefieder der Vögel kam bei den Landesschau in den Käfigen und Volieren besonders gut zur Geltung. Sonnen-, Wellen- oder Nymphensittich, Gebirgslori, Springsittich, Pennantsittich oder die verschiedenen Finkenarten sowie viele weitere Vögel ließen ihre Farbenvielfalt erstrahlen.

Aber wozu dient eine AZ-Landesschau oder eine Ziervogelschau? Natürlich dem Züchter, denn er stellt seine Ziervögel dem Zuchtrichter vor und hofft, dass er einen Pokal oder eine Medaille in der jeweiligen Klasse gewinnt. So wird die jahrelange Zucht gewürdigt und die Teilnahme an weiteren Vogelschauen gesichert. Bewertet wird unter anderem die Gesundheit, die Gefiederfärbung oder die Körpergröße der Ziervögel. Doch auch der Austausch von Erfahrungen kommt auf einer Landesschau nicht zu kurz. Züchtern bietet eine solche Veranstaltung optimale Voraussetzungen, Erfahrungen auszutauschen oder den einen oder anderen Tipp zu bekommen. Doch auch für Vogelhalter oder Menschen, die planen, einen Ziervogel zu halten, bietet eine Schau oder Vogelbörse die Möglichkeit, mit Experten ins Gespräch zu kommen. Und diese stehen gern mit Rat und Tat zur Seite. Auch ist den Züchtern der Aspekt wichtig, bei zunehmender Umweltzerstörung "Arterhaltung durch Zucht" zu betreiben. Hierzu tragen sie auf zweierlei Weise bei. Zum einen decken sie den nicht zu bestreitenden Bedarf an Wildvogelarten durch Nachzuchten und zum anderen beteiligen sich immer mehr auch an sogenannten Erhaltungszuchtprogrammen für besonders bedrohte Vogelarten.