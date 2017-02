Fluorn-Winzeln Schneemänner tanzen mit der Garde

Die Rede bei der Schlüsselübergabe im vergangenen durch den Präsidenten musste kleiner ausfallen, da das Manuskript im Auto lag. Der Schlüssel war allerdings nicht ausfindig zu machen. Später stellte sich dann heraus, dass der Ersatzschlüssel im Wageninneren lag.

Einen knackigen Showtanz mit Unterstützung von zwei Elferräten in Form von Schneemännern legte das große Zunftballett aufs Parket. Diesem schloss sich die alljährliche Verlosung an, bei der es insgesamt 55 Preise zu gewinnen gab.

Mit sportlichen Einlagen und Pyramiden war der Hexentanz der Winzler Brandhexen gespickt.

Mit immer wieder neuen Ideen wartet der Popchor beim Zunftball auf und erntete damit wahre Beifallsstürme. Beim "Raichaligen Song Contest" schafften es drei Gruppen ins Finale. Dabei wurden der Winzler Narrenmarsch und auch der Narrensprung neu interpretiert. So waren Zirkusakrobaten aus dem Reich der Mitte mit jonglierenden Tellern ebenso mit von der Partie wie russische Kasatschoktänzer mit ihrem Sänger Sergej. Neu komponiert mit "Die Narren hängen sich hier Glocken rom ond senget dabei rom de bom" wurde auch der Narrenmarschtext in Anlehnung an das Maibaumlied von Voxxclub.

Mit Eugen Schmid und Erich Hezel betraten zwei Unikate als "Ibele und Madeis" die Bühne und hatten die Lacher wiederum auf ihrer Seite. So träumte Ibele, dass er Schultes von Fluorn-Winzeln wäre, und er dann nicht mehr so viel zu tun hätte. Bei einer Predigt in der Kirche gebe es wichtige Kriterien, denn sie sollte wie ein Minirock sein und dabei das Wichtigste abdecken. Auch aus dem Schwarzwälder Boten hatten sie allerlei zu berichten. Den Abschluss eines tollen Programms bildete unter der Leitung von Carmen Schweikert der Gardetanz des großen Zunftballetts.