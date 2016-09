Fluorn-Winzeln "Schlossemer" feiern ihr drittes Straßenfest

Fluorn-Winzeln. Ein richtiges Schloss sucht man an der Fluorner Schlossstraße oder auch an der parallel dazu verlaufenden Schlosssteige vergebens. Aber wenn die Anwohner verschiedener Straßenzüge, die alle zum sogenannten Wohngebiet "Schloss" gehören, einmal im Jahr zum Urlaubsabschluss zu einem zünftigen Schlossfest einladen, so findet dies großen Anklang bei den Festbesuchern und sorgt für nette Begegnungen, unterhaltsame Gespräche und neue Kontakte zwischen alteingesessenen "Schlossemern" und Zugezogenen – also "Reigschmeckte."