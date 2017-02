Fluorn-Winzeln Nicht nur die Besucher "strahlen"

Krönend abgeschlossen wurde der bunte Zug von einem gigantischen gelben "Atomlager" der Wagenbauer aus Mariazell.

Nach einem bunten Programm am Nachmittag eröffnete Narrenpräsident Sascha "Jones" Kübler am Abend die klein bayerische Fasnetsgaudi. Zum traditionellen Fassanstich lud er die Zunftmeister der Gastzünfte sowie den Präsidenten der ENV BW, Berthold Schneider, auf die Bühne. Waldgaupräsident Franz Kern aus Beffendorf schlug den Zapfhahn gekonnt mit wenigen Schlägen ins Fass. Das Edelweiß Echo sorgte für Stimmung in der neuen Fluorner Festhalle, weitere Narrenzünfte hatten sich in der Zwischenzeit zu den vom Nachmittag bereits anwesenden Gästen gesellt.

Krawalla-Guggis treten ebenfalls auf

Die Narrenzünfte aus Altheim und Untertalheim hatten dabei die weiteste Anreise. Auch die Bettenhausener Schnecken und Hagen-Henker Zunft aus Beffendorf waren der Einladung nach Fluorn gefolgt. Schriftführerin Vroni Wößner-Ade führte gekonnt durch ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Garde- und Maskentänzen. Selbstverständlich durfte auch ein Auftritt der Krawalla-Guggis nicht fehlen.