Fluorn-Winzeln Neue Werbeaktion: Mit dem Jugendorchester auf dem Rummel

Am Sonntag, 19. März, um 14 Uhr beginnt in der neuen Halle in Fluorn die erste Auflage dieser Veranstaltung, die zukünftig einmal jährlich stattfinden soll. Bei beiden Musikvereinen ist, wie auf dem Rummel, immer etwas los. Deshalb wurde das Motto "Rummel" aufgenommen, um auf die Jugendarbeit aufmerksam zu machen. Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit beim Spieleparcours mitzumachen, zum Beispiel beim Dosenwerfen, der Hüpfburg, dem Lautstärke-Contest, Instrumentebasteln, Kinderschminken und vielem mehr. Zum Abschluss kann man bei der Verlosung tolle Preise gewinnen.

Das gemeinsame Jugendorchester ist ein zentraler Bestandteil der Kooperation. So wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten zahlreiche Wertungsspiele erfolgreich besucht, Konzerte gespielt und viele außermusikalische Jugendfreizeiten organisiert.

Seit Februar hat das Jugendorchester eine neue musikalische Leiterin. Stephanie Schwarz aus Hochmössingen wird an diesem Nachmittag ihren ersten Auftritt mit dem Jugendorchester absolvieren. Die jungen Musiker werden sich außerdem erstmals mit dem neuen Sweatshirt präsentieren. Neben der musikalischen Unterhaltung durch das Jugendorchester Fluorn-Winzeln, besteht auch die Möglichkeit für interessierte Kinder und Eltern, mehr über die Jugendausbildung in den Musikvereinen zu erfahren. So kann man sich in die Reihen des Jugendorchesters setzen und sein Lieblingsinstrument aus der Nähe betrachten und in Aktion erleben.