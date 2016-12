Knapp 30 Schüler von Adrienn Solt und Mara Gherasim von der Musikschule "Hast Du Töne" zeigten in der evangelischen Kirche in Fluorn ihr Können an Flöte, Gitarre und Klavier. Die Kirche gab diesem Anlass eine schöne, besinnliche, weihnachtliche Stimmung. So passte das einstündige Programm gut zum dritten Advent. Das Repertoire der unterschiedlichen Altersgruppen reichte von Mozart, Tschaikowsky und Bach über viele moderne und bekannte Stücke, bis hin zu altbekannten Weihnachtsliedern, die, gemeinsam mit dem Publikum gesungen, den schönen Ausklang des Konzerts bereicherten. Foto: Musikschule