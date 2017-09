Fluorn-Winzeln Musiker entführen in andere Welt

Die Musiker möchten den Zuhörern Musik als Erlebnis bieten, sie für ein paar Stunden in andere Welten entführen und beschwingte, gute Laune vermitteln.

Das Berufsorchester, in der klassischen Besetzung mit Blechbläsern, Holzbläsern und Schlagzeuggruppe, pflegt dabei unterschiedliche Stilrichtungen: klassische Musik, symphonische Blasmusik, Swing und Jazz, ebenso wie Rock, Pop und traditionelle Blasmusik. Auch der Dirigent des Orchesters ist in der Region kein Unbekannter. Stefan R. Halder ist Honorarprofessor an der Hochschule für Musik in Trossingen und leitete unter anderem mehrere Jahre das Kreisverbandsjugendblasorchester Rottweil-Tuttlingen.

Das Benefizkonzert findet zugunsten des Fördervereins der Heimbachschule Fluorn-Winzeln statt. Dieses besondere Konzert findet am Montag, 2. Oktober, in der Halle in Fluorn statt und beginnt um 20 Uhr. Einlass ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.