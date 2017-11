Fluorn-Winzeln Mitreißendes Konzertprogramm

Fluorn-Winzeln. Nachdem das Jahreskonzert der Fluorner Eintracht im vergangenen Jahr erfolgreich Premiere in der "neuen" Fluorner Halle feiern durfte, und die neu eingeführte Konzertbestuhlung bei den Gästen großen Anklang gefunden hat, knüpft der Verein an dieses Konzept an. So findet das diesjährige Konzert am Samstag, 2. Dezember, erstmals ohne Konzertpartner statt, sodass sich das Programm für die Besucher auf eine angenehmere Länge reduziert und somit gleichzeitig die Musik der Fluorn-Winzelner Orchester im Fokus steht.