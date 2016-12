Fluorn-Winzeln Mitgliederzahlen bleiben stabil

Bei Kaffee und Hefezopf, umrahmt mit vorweihnachtlichen Akkordeon-Weisen von Paul Schweikert, ließ man sich festlich einstimmen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden wurde zusammen gesungen, und man ließ das Jahr 2016 Revue passieren.

Kaufmann erläuterte den Anwesenden in einer kurzen Ansprache das Wirken des VdK in diesem Jahr und konnte wieder ein erfolgreiches Fazit ziehen.

Alle Arbeiten waren zufriedenstellend erledigt worden und die Mitgliederzahl konnte mit acht Neumitgliedern bei gleicher Zahl an Abgängen in 2016 doch über der Marke von 150 Mitgliedern gehalten werden. Kaufmann bedanke sich bei den bisherigen und den neuen Mitgliedern für das Vertrauen in den Ortsverband.