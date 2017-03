Fluorn-Winzeln Mehr Flugzeugabstürze als Verkehrsunfälle

Nicht ganz zufrieden zeigte sich der Kommandant mit den 61 Prozent bei den Probenbesuchen. Die Aussage einzelner Mitglieder "es gibt nicht nur die Feuerwehr", sei für seine Motivation nicht gerade förderlich. Sein Ziel sei es, dass jeder die Technik aus dem Effeff beherrsche. Wenn jemand anderer Meinung sei, dann könne der ja dann die Arbeit des Kommandanten übernehmen. Seine Amtszeit ende 2018, so Heim.

Dass die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren aus Alpirsbach, dem DRK Fluorn-Winzeln, der Führungsgruppe Oberndorf und der Polizei bestens klappe, habe sich bei der Alarmübung gezeigt. Auch die Hauptübung bei der Heimbachschule in Zusammenarbeit mit der DRK-Ortsgruppe und der Jugendfeuerwehr habe die Einsatzfähigkeit unter Beweis gestellt, sagte Heim.

Zur Zeit sind 40 aktive Mitglieder in Dienst, die Alterswehr hat 17 Mitglieder und in der Jugendfeuerwehr sind 22 Kinder, davon 13 in der Kindergruppe.

Karin Maier absolvierte Teil eins und zwei der Ausbildung zur Jugendgruppenleiterin. Roland Maier besuchte einen Lehrgang an der Landes-feuerwehrschule in Bruchsal mit dem Thema "Kindergruppe". Sven Bohnet nahm am Lehrgang zum Atemschutzträger teil. Kommandant Wolfgang Heim selbst besuchte einen Lehrgang für Führungskräfte an der Landesfeuerwehr-Schule.

Einen zufrieden stellenden Kassenstand, dessen Richtigkeit Kommandant Heim in Vertretung der Kassenprüfer bestätigte, präsentierte Kassierer Jörg Baumann.

Ausführlich erinnerte Schriftführer Markus Maier an die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Derzeit, so Atemschutzbeauftragter Daniel Kaufmann, seien zusammen mit den Geräten des neuen LF 20, 18 Atemschutzgeräte bei 17 aktiven Atemschutzträgern vorhanden.

Bei der einstimmigen erteilten Entlastung der Funktionäre, beantragt von Bürgermeister Bernhard Tjaden, lobte Tjaden die gute Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr, der Jugendwehr und dem DRK. Sein Dank ging an alle, die sich für die Bürger ehrenamtlich Tag und Nacht engagierten würden. Ein großer Tag für die Feuerwehr, aber auch für die Gemeinde, sei die Einweihung des neuen Löschfahrzeuges am 30. April gewesen.

Zum Schluss der Hauptversammlung, verabschiedete Kommandant Wolfgang Heim den Obmann der Alterswehr Fluorn-Winzeln Ludwig Heim. Als Dank und Anerkennung für dessen 13-jährigen Einsatz überreichte er ihm einen Präsentkorb.

Gleichzeitig informierte der Kommandant die Versammlung darüber, dass ab sofort Emil Moosmann das Amt des Obmannes inne hat.

Im Rahmen der Hauptversammlung der Feuerwehr Fluorn-Winzeln ehrten Kreisbrandmeister Mario Rumpf, Kommandant Wolfgang Heim und Bürgermeister Bernhard Tjaden verdiente aktive Mitglieder und sprachen Beförderungen aus.

Timo Schmid und Jürgen Staiger wurden für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, haben die beiden viel Zeit investiert, Lehrgänge besucht und Leistungsabzeichen abgelegt. Sie erhielten das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber und die Beförderung nebst Urkunde zum Löschmeister.

Die Lehrgangsurkunde für den erfolgreichen Abschluss als Jugendgruppenleiterin erhielt Karin Maier.

Roland Maier erhielt die Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang über die Arbeit mit Kindern in der Kindergruppe der Jugendfeuerwehr. Sven Bohnet nahm die Lehrgangsbestätigung als Atemschutzgeräteträger in Empfang.

Und zu guter Letzt erhielt Kommandant Wolfgang Heim die Bestätigung über die erfolgreiche Ausbildung für Führungskräfte an der Landesfeuerwehr-Schule in Bruchsal.