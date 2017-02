Bei bestem Wetter schlängelte sich gestern der Kinderumzug in Winzeln um den Hofacker zur Turnhalle. Zahlreiche Gruppen hatten wieder sehr gute Ideen. Dem Komiteewagen folgten verschiedene Fußgruppen wie Sandmänner, Feuerwehrfrauen, Pipi Langstrumpf, Überraschungsseier, Pinocchio, Robin Hood, die Brandhexen und natürlich zwei Musikappellen des Musikvereins Winzeln, die auch den Kinderball musikalisch umrahmten. Dieser wurde in diesem Jahr erstmals von Lara Schweikert und Nina Trik moderiert (rechtes Bild). Am heutigen Montag geht es nahtlos weiter mit dem Narrensprung, der um 9 Uhr am Kehgelstüble beginnt. Foto: Trik