Fluorn-Winzeln Kinder und Jugendliche machen sich eher rar

Wenn es das Wetter zulässt, zündet der Verein im Juni den von Männern der Freitagssportgruppe aufgeschichteten Holzstoß zur traditionellen Sonnwendfeier an. Nach einer gut gewählten Terminverschiebung wegen wechselhaftem Wetter, war die Sonnwendfeier wieder ein schöner Erfolg.

Das Vereinsjahr beginnt meist mit einer Frühjahrswanderung. Im vergangenen Jahr ging es mit einer großen Gruppe bei herrlichem Frühlingwetter zum Urenturm nach Haslach. Zum Jahresende folgte dann die Nachtwanderung in das Gasthaus Sonne nach Aischfeld.

Unterstützt haben die Turnerinnen den erfolgreichen Theaterspaziergang im Sommer und den mittlerweile etablierten Lichterweg in der Adventszeit, wobei der Vereinsring für beide Veranstaltungen verantwortlich war. Die Einweihung der neuen Mehrzweckhalle forderte ebenfalls das Engagement der Gymnastikfrauen und der Vereinsmitglieder. Auch die Fasnet in Fluorn wurde wieder durch die Gymnastikfrauen unter dem Motto "Skifahren damals" und die Freitagsturngruppe als Schamanen bereichert.

Das breite Sportangebot des Vereins wurde bei den Berichten aus den Sportgruppen deutlich: Von den Frauenturngruppen am Montag über das Kinder- und Vorschulturnen bis hin zum Männersport am Freitag ist einiges geboten.

Im vergangenen Sommer hat ein von Michaela Günter geleiteter Lauftreff im Fluorn-Winzler Wald einige Wenigsportler zu mehr Bewegung animiert.

Im Kinderturnen und in den Tanzgruppen wurden im vergangenen Jahr über 100 Kinder von ehrenamtlichen Übungsleiterinnen trainiert. In der Mädchenturngruppe wird zum Schuljahresende immer der Leistungsstand im VfL Kinderturnpass dokumentiert. Dabei müssen die Kinder verschiedene Übungen zum Sprung, am Reck, auf dem Schwebebalken und am Boden vorturnen.

Trotz der vielen Übungsgruppen machte dem Vorsitzenden die vorhandene Altersstruktur Sorge. Jugendliche und junge Erwachsene sind rar im Verein. Dem Verein muss es in den nächsten Jahren gelingen, diese Altersgruppe wieder an den Verein zu binden.

Keine Sorge gibt es bei der sonst oft geforderten Frauenquote, die mit mehr als 75Prozent weit übertroffen wird.

Ellen Schmid informierte über einen weitgehend ausgeglichenen Kassenstand, der erstmals durch die für die neue Halle erhobene Miete belastet wurde. Ihr wurde durch Ulrike Gubler und Reinhilde Epting eine tadellose Kassenführung bestätigt.

Bürgermeister Bernhard Tjaden, der der Versammlung wegen Terminüberschneidungen nicht vollständig folgen konnte, dankte im Namen der Gemeinde für das Engagement der Vereinsmitglieder. Er nahm zu hallenspezifischen Themen Stellung, die vom Vereinsvorstand angesprochen wurden.

Für weitere zwei Jahre bleibt Susanne Hezel zweite Vorsitzende, ebenso ist Ellen Schmid weiterhin für die Finanzen verantwortlich, Annette Armbruster und Beate Niebel kümmern sich um die Jugend. Zweiter Beisitzer für zwei Jahre bleibt Sonja Kaufmann und Annegret Riehle wurde zum vierten Beisitzer neu gewählt. Manuela Eich wurde in Abwesenheit für ein Jahr neu in das Amt der Schriftführerin gewählt.

Als Gruppenvertreter wurden für ein Jahr bestätigt: Hans-Peter Gaiser für den Freizeitsport Männer, Judith Fay für den Freizeitsport Frauen, Waltraud Moosmann für die Gymnastikgruppe und Erna Kaufmann für die Sportgruppe der Senioren.