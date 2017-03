Fluorn-Winzeln Kamera im Gepäck

Fluorn-Winzeln. Der Maulburger Filmer Guido Deusch zeigt in Fluorn einen Film über Nepal. Geboren ist Deusch in Fluorn. Nach seiner Schulzeit lernte er in der Druckerei des Schwarzwälder Boten Schriftsetzer, weitere Berufsstationen folgten. Viele Reisen – teils geschäftlich, teils privat – in ganz Europa und die Zusammenarbeit mit vielen Fotografen während seines Berufslebens weckten in ihm die Freude am Filmen.