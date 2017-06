Fluorn-Winzeln Jetzt sind die Bürger am Zug

Fluorn-Winzeln. Mit Freude hat die Gemeinde Fluorn-Winzeln im März 2017 die Mitteilung vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und dem Regierungspräsidium Freiburg erhalten, dass das geplante Sanierungsgebiet "Winzeln-Ortskern" im Programmjahr 2017 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen wurde. Nach dem Abschluss der Sanierungsmaßnahme "Fluorn-Hauptstraße" im Ortsteil Fluorn Ende 2016, können nun auch die Bürger im Ortsteil Winzeln die Städtebauförderungsmittel in Anspruch nehmen, heißt es in der Mitteilung.

Beitrag zur Gemeindeentwicklung

Für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme "Winzeln-Ortskern" steht ein Förderrahmen in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung, dies entspricht Finanzhilfen des Landes in Höhe von 600 000 Euro sowie einem kommunalen Eigenanteil in Höhe von 400 000 Euro. Damit leiste die Städtebauförderung einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung in Fluorn-Winzeln und eröffne der Gemeinde viele Möglichkeiten. Wie bereits bei der vergangenen Sanierungsmaßnahme sei ein erfolgreicher Abruf der Finanzmittel zu erwarten.