Fluorn-Winzeln Investor plant seniorengerechte Wohnungen

In einem abschließenden Gespräch stellte Moritz Jauch die Frage, ob ein Gemeinschaftsraum in dem Haus vorgesehen sei. Diesem könnte Merz zustimmen, denn wie auch Bürgermeister Boch betonte, sei ein Gemeinschaftraum, so wie in Epfendorf gebaut, wichtig.

Nicht anfreunden konnte sich Martin Schmid mit dem geplanten Pultdach. Er als Mitglied des Arbeitskreises "Unser Dorf soll schöner werden", meinte, das Dach müsste als Satteldach gebildet werden, um sich besser in das Umfeld einzupassen. Dazu meinte Emil Moosmann, dass das Rathaus in Winzeln 1957 bis 1959 als imposantes Fachwerkhaus gebaut und 1972 direkt gegenüber die Zentral- Apotheke in damals modernem Stil mit einem Pultdach erstellt worden sei und auch sehr gut in den Ort passe. Merz erklärte, dass er sich dahingehend schon mit Bürgermeister Tjaden über die Möglichkeit eines Satteldaches unterhalten habe und zeigte eine Skizze, wie es ausgebildet werden könnte. Letztendlich, so Bernhard Merz, könne man erst in konkrete Planungen einsteigen, wenn seitens der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates das Vorhaben beschlossen werde.