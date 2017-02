Fluorn-Winzeln Intensives und musikalisch sehr erfolgreiches Jahr

Auf ein vor allem musikalisch gelungenes Jahr blickte Vorstandssprecher Ulrich Effenberger in seiner Jahresbilanz zurück. Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war aus seiner Sicht das Benefizkonzert in der evangelischen Kirche in Oberndorf, das der Pop-Chor nach einer Einleitung des Jugendchors komplett selbst gestaltet hatte. "Das Konzert war sowohl für die Besucher als auch für die Chormitglieder selbst ein tolles Erlebnis." Positiver Nebeneffekt war die Spende von 1000 Euro, die der Pop-Chor an den Oberndorfer Tafelladen übergeben konnte.

In der anschließenden Zusammenfassung des Vereinsjahrs durch Schriftführerin Ingrid Blessing zeigte sich, dass 2016 aber auch sonst ein intensives Jahr war. So hatten die Sänger mehr als 50 Termine zu bewältigen. Neben den Proben zum eigenen Frühjahrskonzert mit dem Männergesangverein Seedorf war vor allem die musikalische Begleitung des Theaterspaziergangs in Fluorn eine intensive Proben- und Aufführungszeit.

In Vertretung von Thomas Schneider, der den Kinder- und den Jugendchor des Vereins leitet, informierte Conny Gaus über die Aktivitäten des Jugendchors. Auch für die Jugendlichen war das Konzert in Oberndorf der Höhepunkt des vergangenen Jahres, nachdem sie bereits schon am Frühjahrskonzert des Vereins mitgewirkt hatten.