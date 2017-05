Fluorn-Winzeln Intelligent und verspielt – Schweine sind besser als ihr Ruf

Nach einem zweiten Frühstück am Schönbuch startete man durch nach Stuttgart zum Wahrzeichen der Stadt, von wo aus man in rund 150 Metern Höhe eine grandiose Aussicht auf das Remstal, die Löwensteiner Berge, den Kniebis oder auch Rottweil genießen konnte. Der Turm wurde 1956 in Betrieb genommen, ist 217 Meter hoch. Für die Radler ging’s dann weiter ins Schweine-Museum. Anschließend wurde die Truppe in das Thema "alles rund ums Schwein" eingeführt.

Im Museum angekommen erwarteten die Besucher knapp 50 000 Ausstellungsstücke an Schweinen in Glas, Porzellan und Stein sowie in Plüsch und Holz in verschiedenen Räumen. Mit Schätzfragen machte die Führerin darauf aufmerksam, dass es auf der Welt rund eine Milliarde Schweine gibt.

Das Schwein kennt man bereits seit 9000 Jahren; es wurde gejagt und war Garant dafür, genug Essen zu haben. Um die 90 Prozent des Erbmaterials stimmen mit dem des Menschen überein – dem Schwein wird Spieltrieb, also folglich Intelligenz nachgesagt. Es hat eine hohe Reproduktionsrate. In Wüsten und arktischen Regionen kommt das Schwein so gut wie nicht vor. In der Sprache ist der Begriff des Schweins negativ besetzt, aber gleichzeitig fungiert es als Glückssymbol.