Fluorn-Winzeln In der Garage geboren

2008 wurde das Werk in der Türkei gegründet. 2012 wurde die Firmenstruktur durch die Holding verändert, um die Finanzbuchhaltung zusammenzuführen.

2015 fiel der Entschluss zum Erweiterungsbau. Der macht strategisch Sinn, denn die Zeichen stehen auf Wachstum. Das Bauprojekt begleitete Klaus Michelfelders Schwager Markus Schneider. Der Bestand lag bei rund 5000 Quadratmetern, jetzt kamen 3500 Quadratmeter hinzu. Außerdem wurden insgesamt 13 500 Quadratmeter Gelände hinzugekauft, Platz für noch mehr Erweiterungen. Im Frühjahr 2015 begannen die Bauarbeiten.

Von 10 bis 14 Uhr war Familientag für die Mitarbeiter. Eine Eventagentur unterhielt die Kleinen mit einer Spielstraße. Die tobten sich auf der Hüpfburg aus, beim Stierreiten oder etwa beim Tischkicker. Daneben konnten sich die Kinder Elefanten oder Einhörner aus Edelstahl biegen.

Überraschend, in wie vielen Produkten Michelfelder steckt

Außerdem durften die Kinder Klaus Michelfelder Fragen stellen lassen, die er vom Podium aus beantwortete. Ob er schon ein Loch im Zahn hatte? Oder Angst vor Spinnen hat? Oder die vielen Maschinen schon gezählt habe?

Bewusst war mitten in der Fabrikhalle gefeiert worden. Paletten dienten zur Dekoration, oder Stehtische wurden daraus gebaut. Ab 14 Uhr konnte jeder beim Tag der offenen Tür einen Einblick in das Unternehmen gewinnen. Geführte Rundgänge durch die Firma schlossen sich an. Viele Aha-Effekte gab es anhand der ausgestellten Produkte, in denen Teile von Michelfelder stecken. Die breite Palette reichte vom Augenlaser und dem Wäschetrockner zu einem Treppenlift, Schienbeinschonern oder Duscharmaturen – bis hin zu einer Impfstation für Geflügel.

Der offiziellen Einweihung des Erweiterungsbaus schloss sich ein Umtrunk beim Nachbarn an, der Feuerwehr Fluorn-Winzeln.