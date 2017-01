Fluorn-Winzeln Hilfe, die den Ärmsten ohne bürokratischen Umweg zukommt

2010 große Operationen

So wurden dort im Jahr 2015 zum Beispiel 3545 Kinder zur Welt gebracht, davon waren 703 Kaiserschnittentbindungen. Im gleichen Jahr wurden 2010 große Operationen und fast 7000 kleinere Eingriffe durchgeführt.

Ernst Föttinger aus Fluorn-Winzeln, ehemaliger Anästhesie- und Intensivkrankenpfleger am Krankenhaus Oberndorf, konnte gezielt die benötigten Instrumente erwerben und für verschiedene Eingriffe entsprechende OP- Sets zusammenstellen.

Besteck für Kaiserschnitte

Neben einem kompletten OP-Besteck für Kaiserschnitte verpackten er und seine Frau Verena mehr als 300 Hilfsmittel, darunter diverse Klemmen, Nadelhalter, Scheren, Pinzetten, Wundhaken und andere Utensilien für die große und kleine Chirurgie.

Diese Materialspende wird mit dem Fluggepäck von Ärzten aus Deutschland, die in Attat zeitweise mitarbeiten, zum Einsatzort gebracht. "Das ist Hilfe, die dort den Ärmsten in Afrika ohne bürokratische Umwege direkt zugute kommt", so die Aussage des Ehepaar Föttinger, das dieses Projekt auch in Zukunft tatkräftig unterstützen möchte.

