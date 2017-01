Der Hexen- und Altweiberball findet am Samstag, 4. Februar, ab 20 Uhr in Winzeln statt. Der Ball ist mittlerweile fester Bestandteil im Fasnetsprogramm der Narrenzunft Winzeln. Die "Alten Weiber" treffen sich bereits um 19.30 Uhr im Übungsraum der KSV-Ringer im Untergeschoss der Halle. Dort erhält jedes "Alte Weib" neben einem Begrüßungsgetränk auch einen Verzehrbon und ein Eintrittsband. Hierbei wird es – wie auch bei allen anderen Ballbesuchern – Ausweiskontrollen geben, da kein Einlass unter 16 Jahren gewährt wird. Zusammen mit den Gastzünften haben die Winzler Elferräte wieder ein unterhaltsames Programm mit Gardeauftritten, Hexentanz und Guggenmusik für die Besucher zusammengestellt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt wiederum der aus dem "Turmbräu" in Freudenstadt bestens bekannte DJ Carsten. Foto: Trik